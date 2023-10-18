İstanbul’da Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi. Vatandaşlar "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Ankara'da da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto etti.

Elazığ'da da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Gaziantep’de protesto edildi.