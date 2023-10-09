Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, son 20 yılda evlenenlerin sayısı yüzde 20 azaldı, boşanma oranı yüzde 47 arttı.

2022 yılında gerçekleşen boşanmaların %32,7'si evliliğin ilk 5 yılı, %21,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Çiftlerin yollarını ayırmasındaki en büyük neden ise yüzde 32 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma, geçimsizlik, aldatma, şiddet ve terk edilme olduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar şunları söyledi