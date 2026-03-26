37 Şehirde Aynı Anda Uzay Maratonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye genelinde büyük bir etkinlik hayata geçiriliyor.

Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen uzay temalı hackathon serisi, 28-29 Mart tarihlerinde 37 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Organizasyonla gençlerin uzay teknolojilerine ilgisinin artırılması ve bilimsel üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

6 Bin Genç Aynı Anda Yarışacak

Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 6 bin katılımcı, iki gün sürecek etkinlikte projelerini geliştirecek.

Etkinlik; Ankara, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı düzenlenecek ve yerel jüri değerlendirmeleriyle ilerleyecek.

Sadece Yarışma Değil, Bir Bilim Platformu

Hackathon yalnızca teknik bir yarışma değil; aynı zamanda gençlerin:

Yaratıcı düşünme

Takım çalışması

Problem çözme

Bilimsel üretkenlik

gibi becerilerini geliştirebileceği kapsamlı bir öğrenme ortamı olarak tasarlandı.

Uzaydan Afet Yönetimine Geniş Konu Başlıkları

Katılımcılar birbirinden farklı ve yenilikçi konularda projeler geliştirecek.

Öne çıkan bazı başlıklar:

Ay yüzeyi için otonom sistemler

Uzay çöpü ve yörünge temizliği

Haberleşme uyduları ve radyasyon koruması

Güneş fırtınalarına karşı erken uyarı sistemleri

Afet yönetiminde yerli uydu verisi kullanımı

Bunun yanı sıra Mars kolonizasyonu, uzay tarımı ve yeni nesil uzay istasyonları gibi ileri düzey projeler de yarışma kapsamında yer alacak.

Finalde Büyük Ödüller Var

Yerel aşamalarda başarılı olan takımlar, Türkiye genelinde yapılacak büyük finale katılma hakkı elde edecek.

Finalde:

Nakit ödüller

Yatırımcı görüşmeleri

Ofis ve atölye desteği

Mentorluk ve danışmanlık fırsatları

gibi önemli kazanımlar sunulacak.

15 Yaş Üstü Herkes Katılabiliyor

Hackathona 15 yaş ve üzeri tüm gençler katılabiliyor.

Etkinlik, uzay teknolojileri, astrofizik ve uydu sistemleri alanında fikir geliştirmek isteyen herkese açık olacak.

Amaç: Türkiye’nin Uzay Vizyonunu Yaymak

Organizasyon, sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak Türk devletleri, Balkanlar ve Orta Doğu’yu kapsayan geniş bir bilim ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Bu büyük buluşmayla Türkiye’nin uzay vizyonunun toplumun her kesimine yayılması amaçlanıyor.