İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 9 Aralık'a kadar 124 bin 325 Suriyelinin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndüğünü belirtti.

"Bu yıl 9 Aralık'a kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. Bu yıl, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bin. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Göç yönetiminde temel kılavuzumuz insan hakları ve hürriyetlerdir.