Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Depremle Birlikte Sel Gibi Afetleri De Kapsayacak ve 2024’te Yürürlüğe Girecek Depremle Birlikte Sel Gibi Afetleri De Kapsayacak ve 2024’te Yürürlüğe Girecek

Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya Hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine Libya’ya; 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderilmesinin planlandığını açıkladı.