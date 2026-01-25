Suriye'de, terör örgütü YPG/SDG ile olan ateşkes süresi uzatıldı. Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkes süresinin 24 Ocak 2026 saat 23.00 itibariyle 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada, kararın, ABD’nin YPG/SDG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ’lı tutukluların Irak’a tahliyesine yönelik sürece destek amacıyla alındığı belirtildi.

Suriye ordusu; Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani yardım koridoru açtı. Koridorlar, sivillerin güvenli geçişi ve yardımların ulaştırılması amacıyla oluşturuldu.

Türkiye şefkat elini uzattı

Türkiye, Ayn El Arab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım tırları hazırladı.

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.