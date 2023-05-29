Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara fark atarak tekrardan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu..

Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşlar kutlamalara şimdiden başlarken, Başkan Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimler yurdun dört bir yanında sevinçle kutlanıyor….

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi sonrası coşkulu kalabalığın katıldığı İstanbul Kısıklı'da tarihi bir konuşma yaptı..

Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen 81 ildeki vatandaşlar, Türk bayrakları taşıyarak ve araçlarıyla konvoy oluşturarak seçim kutlaması yaptı.



Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı.

Araçlarıyla kent merkezlerinde tur atan vatandaşlar, saatlerce sevinç gösterilerini sürdürdü.