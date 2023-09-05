Türkiye'nin doğal gaz hizmeti götürülen konut ve serbest tüketici toplam abone sayısı, yılın ilk yarısında 356 bin 539 yeni abone başvurusuyla 20 milyon 57 bin 379'a ulaştı.

Doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalarla ülke genelinde doğal gaz götürülen il sayısı 81, ilçe 763, organize sanayi bölgesi de 214'e ulaştı.

Türkiye'de konut ve serbest tüketici doğal gaz abone sayısı yılın ilk yarısında 356 bin 539 arttı. Söz konusu artışın 335 bin 114'ü konut abone sayısında, 21 bin 425'i ise serbest tüketici sayısında görüldü.

Türkiye, 20 milyonu geçen doğal gaz abonesiyle Avrupa'da İtalya ve Almanya'dan sonra en çok doğal gaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor.