Kahramanmaraş'ın Uludaz Tepesi'nde bulutların üstünde uçan uğur böcekleri, dağcılar tarafından fotoğraflandı.

Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma ekipleri, 2259 metre yükseklikteki Uludaz Tepesi zirvesinde bulunan 7 benekli uğur böceklerini ziyaret ederek, dilek diledi ve bu anları ölümsüzleştirdi.

Amanos Dağlarının doğusundaki Çimen Dağı-Uludaz Tepesi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük uğur böceği kolonisi, bölgeyi doğa turizmi açısından önemli bir kaynak haline getiriyor. Tahminlere göre, burada 30 ila 50 milyon uğur böceği yaşıyor.

Uğur böcekleri, halk arasında "gelin böceği", "yedi benekli" veya "uç uç böceği" olarak biliniyor. Bu renkli böcekleri görmek için doğa tutkunları ve fotoğrafçılar her yıl Haziran ayında bölgeye akın ediyor. Bu yıl uykusundan uyanan uğur böceklerinde yüzde 50'lik bir artış gözlemlendi.

Kışın metabolizmalarını dondurup uykuya yatan uğur böcekleri, yaz aylarında tekrar canlanarak bölgeye renkli bir görüntü katıyor. Araştırmalar, neden bu bölgenin uğur böcekleri için tercih edildiği konusunda devam ediyor.