Türkiye otomobil pazarında uzun süredir en uygun fiyatlı sıfır araçlar arasında gösterilen Hyundai i10 için sessiz bir veda yaşandı. Hyundai’nin resmi fiyat listesinde i10 modelinin yer almaması, aracın Türkiye satışlarının durdurulduğunu ortaya koydu.

Markanın Türkiye internet sitesinde i10’un tanıtım sayfası hâlen bulunmasına rağmen, fiyat alma ve konfigürasyon ekranlarında model artık listelenmiyor. Güncel fiyat tablosunda giriş seviyesi otomobil olarak doğrudan Hyundai i20’nin yer alması, i10’un satıştan çekildiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Bayilerde Stoklar Tükendi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hyundai bayileri, i10 modeli için yeni sipariş kabul etmiyor. Mevcut stokların ise büyük ölçüde tükendiği, yalnızca geçmiş dönemden kalan sınırlı sayıda aracın bazı bayilerde bulunabileceği ifade ediliyor. Yeni üretim ya da Türkiye’ye sevkiyat beklentisi ise bulunmuyor.

Resmi Açıklama Henüz Gelmedi

Yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki fiyatıyla dikkat çeken Hyundai i10’un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine dair Hyundai Türkiye cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak modelin fiyat listesinden çıkarılması, giriş segmentindeki sıfır otomobil seçeneklerinin daha da azalmasına neden oldu.

2026’da Türkiye’de Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller

Hyundai i10’un listeden çıkmasının ardından, 2026 yılı başı itibarıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller şu şekilde sıralanıyor (bazı markalarda Aralık 2025 fiyatları esas alınmıştır):

  • Fiat Egea – 1.099.000 TL

  • Fiat Egea Cross – 1.149.000 TL

  • Kia Picanto – 1.180.000 TL

  • Renault Taliant – 1.220.000 TL

  • Citroen C3 – 1.250.000 TL

  • Renault Clio – 1.280.000 TL

  • Hyundai i20 – 1.313.000 TL

  • Hyundai Bayon – 1.446.000 TL

  • Opel Corsa – 1.447.000 TL

  • Hyundai Inster – 1.453.000 TL

  • Honda Jazz – 1.880.000 TL

Hyundai i10’un satıştan çekilmesiyle birlikte, Türkiye otomobil pazarında giriş seviyesi uygun fiyatlı sıfır araç bulmak daha da zorlaşmış oldu. Gözler şimdi Hyundai’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi.