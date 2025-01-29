Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri"nden yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu.

İstanbul, bankalarda bulunan mevduatların fazlalığı baz alınarak, Türkiye'nin en zengin şehri ünvanını korumaya devam etti.

İstanbul'u Ankara, İzmir ve Antalya izledi.

Bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti.

BAZI ŞEHİRLER HIZLI YÜKSELDİ

BDDK illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin iller listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı.

İLLERİN ZENGİNLİK SIRASI

Listede ilk ve son sırası değişmezken, bazı iller çok şaşırttı.

İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve mevduatlarında yer alan para miktarları:

1. İSTANBUL

7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL

2. ANKARA

2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL

3. İZMİR

930 milyar 601 milyon 644 bin TL

4. ANTALYA

561 milyar 784 milyon 582 bin TL

5. BURSA

444 milyar 709 milyon 87 bin TL

6. KOCAELİ

342 milyar 618 milyon 365 bin TL

7. ADANA

258 milyar 502 milyon 43 bin TL

8. MUĞLA

241 milyar 661 milyon 308 bin TL

9. KONYA

229 milyar 205 milyon 450 bin TL

10. MERSİN

226 milyar 511 milyon 814 bin TL

11. GAZİANTEP

199 milyar 964 milyon 473 bin TL

12. HATAY

180 milyar 629 milyon 198 bin TL

13. KAYSERİ

163 milyar 982 milyon 519 bin TL

14. BALIKESİR

163 milyar 931 milyon 671 bin TL

15. AYDIN

159 milyar 988 milyon 755 bin TL

16. DENİZLİ

142 milyar 918 milyon 119 bin TL

17. MANİSA

140 milyar 205 milyon 841 bin TL

18. TEKİRDAĞ

137 milyar 458 milyon 658 bin TL

19. SAMSUN

120 milyar 787 milyon 183 bin TL

20. ESKİŞEHİR

115 milyar 131 milyon 140 bin TL

21. SAKARYA

97 milyar 20 milyon 327 bin TL

22. TRABZON

96 milyar 681 milyon 561 bin TL

23. DİYARBAKIR

84 milyar 58 milyon 375 bin TL

24. KAHRAMANMARAŞ

82 milyar 885 milyon 342 bin TL

25. ÇANAKKALE

72 milyar 179 milyon 966 bin TL

26. MALATYA

64 milyar 764 milyon 422 bin TL

27. AFYONKARAHİSAR

62 milyar 969 milyon 491 bin TL

28. ZONGULDAK

61 milyar 854 milyon 915 bin TL

29. ŞANLIURFA

58 milyar 532 milyon 341 bin TL

40. GİRESUN

42 milyar 181 milyon 129 bin TL

41. YALOVA

41 milyar 82 milyon 805 bin TL

42. KÜTAHYA

39 milyar 840 milyon 448 bin TL

43. ADIYAMAN

36 milyar 905 milyon 488 bin TL

44. NEVŞEHİR

36 milyar 724 milyon 948 bin TL

45. ERZURUM

35 milyar 354 milyon 776 bin TL

46. RİZE

33 milyar 192 milyon 866 bin TL

47. YOZGAT

32 milyar 730 milyon 928 bin TL

48. TOKAT

31 milyar 921 milyon 812 bin TL

49. VAN

30 milyar 448 milyon 398 bin TL