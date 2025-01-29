Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri"nden yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu.
İstanbul, bankalarda bulunan mevduatların fazlalığı baz alınarak, Türkiye'nin en zengin şehri ünvanını korumaya devam etti.
İstanbul'u Ankara, İzmir ve Antalya izledi.
Bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti.
BAZI ŞEHİRLER HIZLI YÜKSELDİ
BDDK illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin iller listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı.
İLLERİN ZENGİNLİK SIRASI
Listede ilk ve son sırası değişmezken, bazı iller çok şaşırttı.
İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve mevduatlarında yer alan para miktarları:
1. İSTANBUL
7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL
2. ANKARA
2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL
3. İZMİR
930 milyar 601 milyon 644 bin TL
4. ANTALYA
561 milyar 784 milyon 582 bin TL
5. BURSA
444 milyar 709 milyon 87 bin TL
6. KOCAELİ
342 milyar 618 milyon 365 bin TL
7. ADANA
258 milyar 502 milyon 43 bin TL
8. MUĞLA
241 milyar 661 milyon 308 bin TL
9. KONYA
229 milyar 205 milyon 450 bin TL
10. MERSİN
226 milyar 511 milyon 814 bin TL
11. GAZİANTEP
199 milyar 964 milyon 473 bin TL
12. HATAY
180 milyar 629 milyon 198 bin TL
13. KAYSERİ
163 milyar 982 milyon 519 bin TL
14. BALIKESİR
163 milyar 931 milyon 671 bin TL
15. AYDIN
159 milyar 988 milyon 755 bin TL
16. DENİZLİ
142 milyar 918 milyon 119 bin TL
17. MANİSA
140 milyar 205 milyon 841 bin TL
18. TEKİRDAĞ
137 milyar 458 milyon 658 bin TL
19. SAMSUN
120 milyar 787 milyon 183 bin TL
20. ESKİŞEHİR
115 milyar 131 milyon 140 bin TL
21. SAKARYA
97 milyar 20 milyon 327 bin TL
22. TRABZON
96 milyar 681 milyon 561 bin TL
23. DİYARBAKIR
84 milyar 58 milyon 375 bin TL
24. KAHRAMANMARAŞ
82 milyar 885 milyon 342 bin TL
25. ÇANAKKALE
72 milyar 179 milyon 966 bin TL
26. MALATYA
64 milyar 764 milyon 422 bin TL
27. AFYONKARAHİSAR
62 milyar 969 milyon 491 bin TL
28. ZONGULDAK
61 milyar 854 milyon 915 bin TL
29. ŞANLIURFA
58 milyar 532 milyon 341 bin TL
40. GİRESUN
42 milyar 181 milyon 129 bin TL
41. YALOVA
41 milyar 82 milyon 805 bin TL
42. KÜTAHYA
39 milyar 840 milyon 448 bin TL
43. ADIYAMAN
36 milyar 905 milyon 488 bin TL
44. NEVŞEHİR
36 milyar 724 milyon 948 bin TL
45. ERZURUM
35 milyar 354 milyon 776 bin TL
46. RİZE
33 milyar 192 milyon 866 bin TL
47. YOZGAT
32 milyar 730 milyon 928 bin TL
48. TOKAT
31 milyar 921 milyon 812 bin TL
49. VAN
30 milyar 448 milyon 398 bin TL