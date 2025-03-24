İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi. Kızılay Güvenpark'ta toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Polis, uyarıları dikkate almayan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Bursa Millet Bahçesi'nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Bursa’da da çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kocaeli’de de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürümek ve slogan atmak istedi. Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. 50'in üzerinde kişi gözaltına alındı.