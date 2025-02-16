Buna göre, 2023 yılı itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusu geçen yıl 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (42 milyon 853 bin 110 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 811 bin 834 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1,1 iken 2024'te binde 3,4'e çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2023'te yüzde 93 iken 2024'te yüzde 93,4 oldu.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya geriledi.