Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 5,22 azalarak 2 milyon 528 bin 964 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 48,3 artışla 1 milyon 145 bin 25 ton olarak kayıtlara geçti. İthalatın kalan bölümünü fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,27 artarak 4 milyon 119 bin 359 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 843 bin 87 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 843 bin 763 tonla Irak ve 576 bin 816 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin türleri satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,25 artarak 305 bin 11 ton, motorin türleri satışları yüzde 10,9 artarak 2 milyon 90 bin 238 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 13,2 artarak 2 milyon 539 bin 42 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 3,51 azaldı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 artarak 500 bin 550 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 29,9 azalışla 151 bin 849 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 62,9 azalarak 44 bin 925 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 2,7 azalarak 321 bin 357 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında diğer ürünler de eklendiğinde toplam ihracat yüzde 3,51 azalarak 1 milyar 133 milyon 147 bin ton olarak hesaplandı.

Motorin türleri üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 azalarak 1 milyon 236 bin 113 ton, benzin türleri üretimi yüzde 17,3 azalarak 342 bin 19 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 47,6 artışla 454 bin 504 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 50 azalışla 95 bin 864 tona geriledi. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 7,7 azalarak 2 milyon 879 bin 402 ton oldu.