15 Ekim cumartesi günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenecek olan konserin detaylarını organizatör Mustafa Çuhadar, Aksu Haber’e anlattı.

Çuhadar, konuşmasında şunları kaydetti: "15 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta Manga konseri düzenliyoruz. Halkımızın tamamına açık bir konser herkesi bu konsere bekliyoruz. Konsere gelmek isteyen arkadaşlar bizden bilet temin edebilirler. Bilet satış noktalarımız uzun çarşıda ve üniversite civarında mevcut. Sabahları üniversite içerisinde hafta içi, hafta sonu ve akşamları da kafeler sokağının içinde yine aynı şekilde bilet satış stantlarımızdan satın alan misafirlerimiz daha uygun indirimli fiyatlardan bizden bilet satın alabilirler. Tüm halkımıza açık bir konser bunu tekrardan belirtmek isterim, sadece öğrenciler için değil. Büyük bir etkinlik olacak şuanda doluluk oranımız %60’ın üzerinde aynı zamanda kampanyalı biletler için de sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz."

Muhabir: GÖKHAN ÇALI