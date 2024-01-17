Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak.

Bu önemli misyon, ABD'nin güneydoğu eyalettlerinden Florida'da gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç milletvekili Zehranur Aydemir ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ABD'ye gitti.