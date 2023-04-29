Türkiye'nin uzaya gidecek olan yolcusu belli oldu. Biri asil, diğeri yedek olmak üzere iki uzay yolcusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Uzay yolcularına Türk bayrakları teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzaya gidecek olan yolcularını ilan etti.

Buna göre uzaya gidecek olan kişinin Alper Gezeravcı olduğunu belirtti.

Gezeravcı'nın gidememesi durumunda uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever olacak.

2023'ün son çeyreğinde gidecek

Uzay yolcularına Türk bayraklarını teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte biri asil, biri yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuzun, uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak belirlendi." dedi.

Biri pilot, diğeri sistem mühendisi

Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz." diye konuştu.