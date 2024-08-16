Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzilli atışında 40 kilometre uzaklıktaki hedefi imha etti.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi HİSAR-O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi.

HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında atış kontrol/komuta kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yetenekleri HİSAR-O sistemlerine kazandırıldı.