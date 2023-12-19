Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde 75 hasta ve yaralı ile 74 refakatçiyi taşıyan Mili Savunma Bakanlığına ait A400M tipi uçak, Etimesgut Askeri Havalimanına indi.. 

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Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslar ise uçak içerisindeki hasta ve yaralıları tedavi edilecekleri hastanelere götürmek üzere uçak içerisindeki hastaları teslim almaya başladı.

MUTLULUKTAN SECDEYE KAPANDI

O sırada uçaktan inen Gazzelilerin ambulanslara bindirildiği sırada bir Gazzeli mutluluktan secdeye kapandı.

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