Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay iki ülke arasında krize neden oldu.

45 Türk'ün gözaltına alındığı olayın görüntüleri ortaya çıkarken servis edilen videoda 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşının 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklandığı anlar görüntülendi.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, dün Türk bir grubun karıştığı darp ve kavga olayının ardından "Türk vatandaşlarının ülkemizi vizesiz ziyaret etme hakkını geçici olarak kaldıracağız" açıklamasında bulundu.