780 bin metrekarelik muhteşem bir yaşam alanında ziyaretçilerini ağırlayan Expo alanında Kahramanmaraş merkez ve ilçe belediyeleri de yerlerini aldı.
Türkoğlu belediyesi standında ilçenin; Tarihi, Kültür ve sanatı, Sporu, Tarımı, Sanayisini anlatılıyor.
Stantta Türkoğlu'nun simgesi haline gelen "Maraş fili" , yine ilçeye has Uluslararası Avasım Türk Oyunları alanları ile gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
Stantta Aksu Habere açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şunları söyledi