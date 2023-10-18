Kahramanmaraş’ta Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı Kahramanmaraş’ta Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

780 bin metrekarelik muhteşem bir yaşam alanında ziyaretçilerini ağırlayan Expo alanında Kahramanmaraş merkez ve ilçe belediyeleri de yerlerini aldı. 
Türkoğlu belediyesi standında ilçenin; Tarihi, Kültür ve  sanatı, Sporu, Tarımı, Sanayisini anlatılıyor.
Stantta Türkoğlu'nun simgesi haline gelen "Maraş fili" , yine ilçeye has Uluslararası Avasım Türk Oyunları alanları ile gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
Stantta Aksu Habere açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şunları söyledi
 

Kaynak: TRT Haber