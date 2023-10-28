Türkoğlu Belediyesi, kış mevsimi öncesinde barınma sorunlarını çözme hedefi doğrultusunda hızla çalışmalarına devam ediyor. Devletin TOKİ aracılığıyla inşaatları hızlandırdığı dönemde, belediye de kendi çabalarıyla bu soruna el atıyor.

01 Ağustos 2023 tarihinde 2023/28 sayılı Türkoğlu Belediye Meclis kararıyla, güçlendirme projelerini başlatma kararı alan Türkoğlu Belediyesi, bu adımı Devlet Üniversitesi Yapı Ana Bilim dalından onay alarak atmıştır. Aynı zamanda yapı denetim firmasını belirleyerek çalışmalara hız vermiştir.

Orta hasarlı binaların durumuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Türkoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler. Belediye, ilçenin eski gücüne kavuşması için azami gayreti göstermeye devam ediyor."