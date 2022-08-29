Türkoğlu Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamındaki Türkoğlu Millet Meydanında düzenlemiş olduğu açık hava sinema günlerinin 3. haftasında da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Unutulmaz bir gün yaşayarak gönlünce eğlenen çocuklar 'Koca Ayak ve Ailesi' filmini izledi.

3. haftada da çocuklara özel pamuk şekeri, dondurma, patlamış mısır, meyan şerbeti vb. ikramlarımızın yanı sıra palyaço, şişme oyun parkuru gibi çeşitli eğlenceli oyunlarla devam etti.

Filmin sonrasında ise yapılan çekilişlerle çocuklara ve vatandaşlara bisikletler, futbol topları, satranç takımları ve formalar hediye edildi.

Açık havada sinema keyfinin yanı sıra unutulmaz bir gün yaşayan vatandaşlar Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür ettiler.

Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Okumuş, “Çeşitli sinema filmlerini, eğlence dolu etkinlikleri ve hediyeleri sizler için tasarladık. Tüm hemşerilerime ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eder, haftaya yine aynı saatte tekrar bekleriz.” dedi.