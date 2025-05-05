Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Çakallı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Çakallı Kavşağı'nda gerçekleşti. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.