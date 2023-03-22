Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkoğlu ilçesi merkezi ile Beyoğlu, Şekeroba ve Kılılı bölgelerinde millet bahçeleri ve spor kompleksleri üzerine 1500 konteyner yerleştirildi.

Karaman Valiliği koordinesinde AFAD ve Türkoğlu Belediyesi tarafından iç donanımı ve gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Depremlerin ardından ilk etapta çadır ihtiyaçlarının karşılandığını, çadırların önemli bölümünün depremzedelerin evlerinin yakınına kurulduğunu dile getirdi.

Kalıcı konutlarda da çalışmaların sürdüğünü bildiren Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

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