Depremin etkilediği Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi, kentin tarımsal üretiminin yoğun yapıldığı yerler arasında bulunuyor.

Yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen ayağa kalkma mücadelesi veren çiftçiler, seralarında domates ve salatalık yetiştirmek için tohum ve fideleri toprakla buluşturuyor.

Depremde hafızlık kursu öğrencisi 12 yaşındaki oğlunu kaybeden 6 çocuk babası 49 yaşındaki Murat Bozokul da geçimlerini sağladıkları serayı yeniden ayağa kaldırmak için hayatta kalan diğer çocukları ile çalışma yürütüyor.

Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tosun, her şeye rağmen üretime devam ettiklerini ve bu yılki üretimin geçmiş yıllardan daha fazla olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti