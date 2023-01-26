Açılış konuşmasını yapan Ak Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Av. Feyzettin Okumuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 14 Mayısta yapılacak olan seçime hazır olduklarını ifade etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçeye yapmış oldukları yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Türkoğlu ilçesinin de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçesi gibi metropol bir ilçe olduğunu dile getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise konuşmasında şunları söyledi: “Türkoğlu ilçemiz merkez ilçelerimiz olan Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçesi gibi metropol ilçedir. Türkoğlu ilçemiz bizim için değerli bir ilçedir” dedi. Başkan Güngör konuşmasının devamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkoğlu ilçesine yapmış oldukları yatırımlar hakkında katılımcılara sunum yaptı.