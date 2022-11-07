Açılışa Türkoğlu İlçe Kaymakamı Burak Keser, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Ak Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldılar.

Türkoğlu İlçe Kaymakamı Burak Keser; “Devletimizin ve milletimizin bir arada yaptığı bu tür faaliyetler bizler için çok değerli. Bu birlikteliğin yaşanması noktasında bizler için çok değerli. Bu noktada başta hayırseverlerimiz olmak üzere, tabi yine bu tesisin yapımımda emeği geçen bütün herkese İlçe Belediye Başkanımıza, hayırseverlerimize ve tabii burada Yeşilyöre halkımızın da ciddi destekleri var. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah burada çok güzel hizmetler yapılacak, kurumlarımız çok güzel bir şekilde İlçe Müftülüğümüz bünyesinde işleyecek. Burada emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyor, Allah hayırlı, uğurlu eylesin diyorum.” Diyerek konuştu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “2014’den beri de yolları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şuan da Yeşilyöre Mahallemizde eksik kalan mahallelerimizdeki yollarla ilgili de parke çalışmaları devam ediyor. Taziye evimiz var. Daha önce bir halı saha vardı ama küçüktü şuan da Yeşilyöremiz’e yaklaşık 50 dönüm alan içerisinde baharda bitireceğimiz. Spor kompleksi ve piknik mesire alanında açılışını hep birlikte yapacağız.

İnşallah bu güzel mahallemize daha da güzelleştirip şehirde ne varsa buraya da getireceğiz. Bu tür hayır işleri yapmak kolay değil Cuma namazı çıkışlarında üç, beş lira cebimizden çıkarıp veriyoruz ama, İbrahim Arıcı amcamın, Yunus ve Ayşe Ceren büyüğümüzün yaptığı bu güzel hizmetleri, hayırları yapmakta kolay değil amel defteri inşallah kıyamete kadar açık olur ve sayılarını da artırır, kendilerine bu hizmeti buraya yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. “ dedi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin; “Sayın Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla, Komutanımızla ve vatandaşlarımızla bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakka sonsuz hamdüsenalar olsun. Cennet gibi bir mekan, burada daha öncede geldik. Burada ev vardı, güzel bir su vardı ama şuan çok güzel olmuş, çevre düzenlemesi yapılmış, Allah razı olsun Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan, her türlü hayırseverlerimizden.” Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yaptığı hizmetlerinden dolayı Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür plaketi takdim ettiler. Tören kurdele kesimi ve kursun gezilmesiyle birlikte sona erdi.