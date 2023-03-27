6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının verdiği destekler sonrası "Gardaş Kömeyi Azerbaycan Mahallesi" oluşturmaya karar verildi.

Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde 200 konteyner ev kurulumu için çalışma başlatıldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret eden Gardaş Kömeyi Platformu Başkanı Asif Kurban, tüm Azerbaycan'ın depremin acısını yakından hissettiğini söyledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise depremin ilk gününden beri bütün Azerbaycan'ın topyekun yardıma koştuğunu ifade etti.

"İki devlet tek millet" sözünün slogan olmadığını burada gösterdiklerini anlatan Okumuş, "Karındaşlarımıza, gerçek dostlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkoğlu'nda kurulacak olan konteyner kente de destek veriyorlar. Şu anda son aşamaya gelindi." diye konuştu.