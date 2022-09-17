Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçesinde önemli bir yatırımın daha startını verdi. Türkoğlu Prestij Caddesi Projesi kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları başladı. İlçenin merkezini teşkil eden Mahir Ünal Caddesi’nde başlatılan çalışmalarla; 1,5 kilometre uzunluğundaki arter baştan aşağı yenileniyor. Toplamda 13 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kazandırılıyor. Üstyapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği artere, nokta kabartmalı şeritler ve rampa gibi engelli dostu uygulamalar ile yeni yürüyüş yolları da kazandırılacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt uygulamalarına başlanacak.

Çalışmalar Hızla İlerliyor

KASKİ ekiplerinin altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürülüyor. Mahir Ünal Caddesi üzerinde yeni yaya ve yürüyüş yolu yapımı hızla devam ediyor. Bölgedeki esnafın işlerinin aksatılmaması amacıyla bölümler halinde gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

13 Milyon TL’lik Yatırım

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkoğlu Prestij Caddesi Projesi kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. KASKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamladığı kısımda üstyapı imalatlarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında 1,5 kilometrelik ana arteri alt ve üstyapısıyla yenileyeceğiz. Altyapı ile birlikte 13 Milyon TL’lik bu yatırım bölgemize önemli bir değer katacak” ifadeleri kullanıldı.