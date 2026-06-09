Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına Türkoğlu’nda da hız kazandırıyor. Bu yıl şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini başlatan Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’nda da ilçe merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda hayata geçireceği yol projeleriyle vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor.

16 Kilometrelik Güzergâh Sıcak Asfaltla Yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yatırım programı kapsamında Türkoğlu’nun farklı noktalarında toplam 16 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla buluşturulacak. Çalışmalar çerçevesinde Beyoğlu, Kılılı – Sınav Yolu, Uzunsöğüt – TOKİ Yolu, Ceceli – Üniversite Yolu, Gaziosmanpaşa Mahallesi ve ilçe merkezindeki çeşitli arterlerde sıcak asfalt uygulamaları gerçekleştirilecek. Hayata geçirilecek çalışmalarla birlikte hem sürüş konforunun artırılması hem de ulaşım güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Mahalle Yollarına Sathi Asfalt Desteği

Program kapsamında sıcak asfalt uygulamalarının yanı sıra sathi asfalt çalışmaları da gerçekleştirilecek. Özellikle kırsal mahallelerin ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kuyumcular, Hacıbebek ve Minehüyük mahallelerinde toplam 7 kilometrelik yolu sathi asfaltla kaplayacak. Gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde mahalle sakinlerinin ilçe merkezi ve çevre yerleşim yerleriyle ulaşım bağlantıları daha konforlu hale gelecek.

Kırsal Mahallelerde 10 Bin Ton Bakım

Kırsal bölgelerde zamanla yıpranan ve deforme olan yol yüzeylerinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları da yürütülecek. Bu kapsamda Türkoğlu genelinde toplam 10 bin ton asfalt yama uygulaması gerçekleştirilecek. Yol ağının daha dayanıklı hale getirilmesini hedefleyen çalışmalarla birlikte sürücüler için daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturulacak.

12 Bin Metrekare Kilit Parke İmalatı

Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarının yanı sıra mahalle içi ulaşım konforunu artırmaya yönelik kilit parke uygulamalarını da sürdürecek. Şekeroba, Yeşilyöre, Kuyumcular ve Cumhuriyet mahallelerinde toplam 12 bin metrekare kilit parke imalatı yapılacak. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalar sayesinde hem ulaşım kalitesi yükselecek hem de yerleşim alanlarının estetik görünümüne katkı sağlanacak.

Avşarlı Mahallesi’ne Yeni Köprü

Ulaşım yatırımları kapsamında Avşarlı Mahallesi’ne yeni bir köprü de kazandırılacak. İnşa edilecek köprüyle birlikte mahallede ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması hedeflenirken, özellikle olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Toplam Yatırım Tutarı 180 Milyon TL’yi Aşıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 yılı içerisinde Türkoğlu’nda hayata geçirilecek sıcak asfalt, sathi asfalt, asfalt yama, kilit parke ve köprü projelerinin toplam yatırım tutarı 180 Milyon TL’nin üzerinde. İlçe genelinde gerçekleştirilecek çalışmalarla Türkoğlu’nun ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, mahallelerin yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması hedefleniyor.