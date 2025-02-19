Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedelerin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması amacıyla yürütülen projede önemli bir aşama tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen projede, toplam 4,588 konut ihale süreci başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 3,204 kalıcı konut, 1,345 köy evi ve 39 çelik konut yer alıyor.

Son gelişmelere göre, hak sahiplerine teslim edilen konut sayısı 2,970 olarak belirlendi; bu rakam 2,378 kalıcı konut ile 592 köy evini kapsıyor. Kalan 1,618 konutun ise inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu projeler, afet bölgesinde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ilçenin sosyal-ekonomik yapısının güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçiriliyor. Teslim edilen konutlar, bölgedeki afetzedelerin yeniden umut bulmasına ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasına önemli katkı sağlıyor.