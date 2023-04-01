"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerde, Türkoğlu merkezindeki 10 camiden 8'i kullanılamaz hale geldi.



İstasyon Mahallesi'nde yıkılan Yeşilova Camisi'nin yanına, hayırsever iş insanlarının desteğiyle ahşaptan 150 kişinin aynı anda namazlarını kılabileceği mescit kuruldu.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, ilçenin 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirterek, yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Okumuş, konutlarda, sanayi sitelerinde, iş yerlerinde ve fabrikalarda olduğu gibi ibadethanelerin de bu depremlerden de ciddi anlamda zarar gördüğünü vurguladı.

Ramazanın da gelmesiyle ibadethanelerdeki sıkıntının çözümüne yönelik ilçe genelinde yıkılan camilerin yerine 35 çadır mescit kurduklarını aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Kalıcı çözümler bulmak adına ülkenin farklı bölgelerindeki iş insanlarıyla irtibat kurduk. Bu kapsamda, ilçeye gelen bir iş insanı yıkılan Yeşilova Camisi'nin yerine üç günde 150 kişilik ahşaptan mescit kurdu. Depremin ilk günün de beri ilçeye koordinatör vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ile ilk günlerde özellik beslenme ve barınma konusunda halkımızın taleplerini yerine getirdik. O birinci aşamaydı, birinci aşamayı tamamladıktan sonra şu anda konteynerlerimize depremzede vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Kalıcı konutların da temelleri atıldı."

Okumuş, ilçe genelinde 5 bin 671 binanın orta ve ağır hasar kaydı olduğuna işaret ederek, bunların yerine 7 bin 200 konut inşa edileceğini ve bir yılda hak sahiplerine teslim edileceğini hatırlattı.