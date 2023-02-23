Depremlerde Türkoğlu'na bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde 145, Şekeroba Mahallesi'nde ise 320 olmak üzere toplam 465 bina yıkıldı. İki mahalledeki binaların yüzde 90'ında hasar oluştu.

Depremin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normal akışına dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Beyoğlu ve Şekeroba'da AFAD, Türk Kızılay ile hayırseverlerin destekleriyle 788 çadır kuruldu.

Vatandaşlara, AFAD tarafından gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen malzemesinin yanı sıra soba, odun ve elektrikli ısıtıcı sağlanıyor.

Sağlık hizmetinin 4 hekim tarafından verildiği mahallelerde vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği sosyal market de açıldı.

İki mahalledeki toplam 5 aşevinde depremzedelere günde 3 öğün sıcak yemek sunuluyor. Devlet tarafından un, maya, odun ile dağıtım için mazot sağlanan 3 fırın, ekmek ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veriyor.

Oluşturulan sosyal alanlarda, iki mahallede görevli öğretmenler tarafından çocuklar için gün boyu aktiviteler düzenleniyor.

Öte yandan, Şekeroba, Beyoğlu ve Kılılı mahallelerine kurulacak konteyner kentler için yerler belirlendi. Bu kapsamda altyapı çalışmaları sürüyor.



- "Türkiye'nin dört bir tarafından yardımlar ulaştırıldı"

BEYOĞLU MAHALLESİ MUHTARI EJDER OĞUL,

2 bin 200 hanenin bulunduğu, 10 binin üzerinde vatandaşın yaşadığı mahalleye depremin olduğu ilk günden itibaren Türkiye'nin dört bir tarafından yardımların ulaştırıldığını söyledi.

Devletin, deprem felaketinin ardından mahalleye hızla ulaştığını, çadırların kurulduğunu belirten Oğul, mahallede aşevlerinin hizmet vermeye başladığını, sosyal alan oluşturulduğunu ve sosyal market kurulduğunu anlattı.