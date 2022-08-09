Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2022 Yatırım Programı kapsamında şehre yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkoğlu ilçesi Kuyumcular Mahallesi’nde yapımına başlayan 100 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yeni köprüde çalışmalar hızla ilerliyor. Bölgede köprü ayaklarının inşası, betonarme ve demir işçilikleri devam ediyor. 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Ulaşım Ağımızı Güçlendiriyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde ulaşım ağımızı güçlendirmek için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkoğlu ilçesi Kuyumcular Mahallesi’nde bulunan ve darlığı sebebiyle ulaşım güvenliğini tehlikeye atan eski köprünün yerine 100 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 7 ayaklı modern bir köprü inşa ediyoruz. Proje kapsamında köprü ayaklarının inşası hızla devam ediyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak köprümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.