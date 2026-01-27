Uraloğlu, "Sadece son 1 yılda kanal sayımızda yüzde 20'lik artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık 'hub'ı haline getirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle 6 aktif uydusu bulunan TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini kaydetti.

TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A ile kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını anlattı.