Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde sadece alt ve üstyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, kültürel mirası korumak ve sanatın her alanına destek olmak amacıyla “Türkülerle Duygu Yolculuğu” temalı özel bir Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Türk Halk Müziği Kültürü Derneği iş birliğiyle düzenlenen gecede, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen ezgiler, Ahmet Hikmet Temizyürek’in şefliğindeki koro tarafından ustalıkla seslendirildi.

Program boyunca kimi zaman duygusal ezgilerle hüzünlenen, kimi zaman ise coşkulu oyun havalarıyla neşelenen dinleyiciler, adeta kültürel bir zaman tünelinde yolculuğa çıktı. Anadolu’nun zengin halk müziği repertuarından seçilen eserler, usta saz sanatçılarının eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konserin ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan müzikseverler, etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, böyle anlamlı bir geceye ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Türk Halk Müziği Kültürü Derneği’ne teşekkür etti.