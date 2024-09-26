Turşu yapımında kullanılan malzemelerin doğal ve katkısız olması gerektiğini vurgulayan işletme sahibi Mert Yatalakoğlu, doğru fermantasyon sürecinin lezzetli ve sağlıklı bir turşu için kritik olduğunu belirtti.

Maze Doğal Turşu’nun sağlıklı, katkısız ve doğal yöntemlerle üretilen turşuları, hem lezzetiyle hem de besin değeriyle dikkat çekerek geniş bir kitleye hitap ediyor. Firma, evde turşu yapmak isteyenler için doğru tuz oranı, sebzelerin tazeliği ve saklama koşullarının önemine dikkat çekiyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu