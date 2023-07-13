Kahramanmaraş ve Bölgenin Her Anlamda En Kapsamlı Alışveriş Merkezlerinden Biri Olan Tütüncü Avm, yeni yaz kampanyalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Tütüncü Avm, Ev İhtiyacına Dair A’dan Z’ye Her Şeyi, En Uygun Fiyata, Evlenecek Genç Çiftler Ve Evini Yenilemek İsteyenlere ise Cazip Fırsatlı ürünleri Sunuyor.

Tütüncü Avm Genel Müdürü Serdar Göz, Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada, çeyiz paketlerinde ve klimalarda olan kampanyaları anlattı.

Konuşmasının devamında serdar göz, tüm vatandaşları Tütüncü Avm şubelerine davet etti.