Yeni Kampanyalarıyla Vatandaşlara Hizmet Vermeye Devam Eden Tütüncü Avm Birbirinden Cazip Fırsatları Vatandaşların İstifadesine Sunuyor.

Tütüncü Avm, Ev İhtiyacına Dair A’dan Z’ye Her Şeyi, En Uygun Fiyata, Evlenecek Genç Çiftleri Ve Evini Yenilemek İsteyenleri Unutmayarak Birçok Kampanyaya İmza Atıyor.



Tütüncü Avm Genel Müdürü Serdar Göz, Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Büyük Felaket Sonrası Yeniden Açıldıklarını Söyleyerek Kampanyalardan Yararlanmak İsteyen Müşterileri Mağazalara Beklediklerini Söyledi.

