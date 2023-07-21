Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter'a, Türkiye'deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesini yasakladı.

Konu ile ilgili Threads hesabı üzerinden açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2020 yılında 5651 sayılı Kanun'a eklenen ek madde 4 ile Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılara, Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğü getirildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda aralarında Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal ağların bulunduğu 9 sosyal ağ temsilcisinin belirlenerek BTK'ya bildirildiğini ifade eden Sayan, temsilcilerin, adli merciler ve idari makamlardan gelen talep, bildirim ve tebligatların gereğini yerine getirmekle yükümlü kılındığını kaydetti.

Sayan, ayrıca altı ayda bir raporlama yapmak, kullanıcı başvurularını Türkçe cevaplamak gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmenin de temsilcinin görevleri arasında olduğunu aktardı.