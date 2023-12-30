Kahramanmaraş Edebiyat-Sanat Derneğinde edebiyatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen program, MESDER Başkanı Lütfi Bilir ve TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Enver Çapar’ın açılış konuşmaları ile başladı.

İki başkan da konuşmalarında Mehmet Akif Ersoy’u hayırla yâd ettikten sonra programa iştirak ettikleri için katılımcılara teşekkür ettiler

Açılış konuşmalarının ardından TYB Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Yaşar’ın yönettiği, Şair-Yazar Duran Boz ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Somuncu’nun konuşmacı olduğu panel oturumuna geçildi.

İlk konuşmayı Şair-Yazar Duran Boz gerçekleştirdi. Duran Boz “Mehmet Akif Ersoy kimdir?” sorusuna cevap aradığı konuşmasında Akif’in yaşadığı dönem ile o dönemin fikrî, siyasî ve edebî cereyanları üzerinden bir Mehmet Akif portresi ortaya koydu.

Doç Dr. Selim Somuncu ise ”Politik Söylem ve Edebi Söylem Karşıtlığında Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy’un resmi söylem ve hamaset arasına sıkıştırıldığı için eserlerinin sağlıklı değerlendirilemediğini vurgulayan Somuncu, dikkatle incelendiğinde çağının çok ilerisinde eserler verdiğinin anlaşılacağını belirtti.

Programda Yazar-Tiyatrocu Salman Kapanoğlu da Mehmet Akif Ersoy’un “Bülbül” şiirini seslendirdi.

“Doğumunun 150. Yılında İslam ve İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma” programı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

