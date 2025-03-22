“Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Müziği ve yorumu ile gönüllerde taht kuran sevilen ilahi sanatçısı Ubeydullah Sezikli, Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluştu. Sanatçı; “Buyruğun Tut Rahman’ın”, “Ver Gönlünü Mevla’ya”, “Meded Ya Gavsul Azam”, “Ben Bu Aşka Dûş Oldum” ve “Aldın Canımı Benden” gibi eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sezikli’nin güçlü sahne performansı ve duygu yüklü yorumu, salonu dolduran yüzlerce izleyiciye Ramazan’ın manevi atmosferini en derin şekilde hissettirdi. İlahi dinletisine eşlik eden sema gösterisi ise izleyenlerden tam not aldı. Sema dervişlerinin zarif ve etkileyici gösterisi, gecenin ruhani havasını pekiştirdi. Katılımcılar, böylesine anlamlı ve duygulu bir gece yaşadıkları için memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi ve sanatçı Ubeydullah Sezikli’ye teşekkür etti.