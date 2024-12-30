Azerbaycan, uçağın Rus füzesiyle düşürüldüğünü söylerken, 38 kişinin öldüğü facianın ardından Bakü'den Moskova'ya ilk yaptırım geldi.

Bakü, Rusya vatandaşlarının ülkede kalış sürelerini 180 günden 90 güne indirdi.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.