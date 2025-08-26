2025 Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nereden Yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların başvuru tarihlerini takip etmesi için:
-
meb.gov.tr adresi,
-
İlgili il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet siteleri,
-
Resmi duyurular takip edilmelidir.
Her il ve ilçe için başvuru tarihleri farklılık gösterebileceğinden, adayların bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamalarını düzenli kontrol etmeleri önemlidir.
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
-
e-Devlet sistemine giriş yapılır.
-
“MEB Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” hizmeti seçilir.
-
Online başvuru formu doldurulur.
-
Gerekli belgeler ve bilgiler sisteme yüklenir.
-
Başvuru onaylandıktan sonra süreç tamamlanır.
Başvurular yalnızca online olarak kabul edilmektedir.
Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları 2025
Ücretli öğretmenlik için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:
-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-
Kamu haklarından mahrum olmamak
-
Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememiş olmak
-
Sağlık durumunun öğretmenliğe engel olmaması
-
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak
-
Yurt dışı yükseköğretim mezunları için YÖK denkliği bulunmak
-
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak
-
Tercihen Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından mezun olmak. (İhtiyaç halinde farklı bölümlerden mezun adaylar da görevlendirilebilir.)
-
Çocuk Gelişimi önlisans mezunları da başvuru yapabilir.
2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak ve başvuru tarihleri il-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak. Şartları sağlayan adaylar online başvurularını tamamlayarak görev alabilecek.