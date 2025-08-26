Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların başvuru tarihlerini takip etmesi için:

Her il ve ilçe için başvuru tarihleri farklılık gösterebileceğinden, adayların bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamalarını düzenli kontrol etmeleri önemlidir.

Başvurular yalnızca online olarak kabul edilmektedir.

Ücretli öğretmenlik için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememiş olmak

Sağlık durumunun öğretmenliğe engel olmaması

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak

Yurt dışı yükseköğretim mezunları için YÖK denkliği bulunmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak

Tercihen Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından mezun olmak. (İhtiyaç halinde farklı bölümlerden mezun adaylar da görevlendirilebilir.)