2025 Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nereden Yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların başvuru tarihlerini takip etmesi için:

  • meb.gov.tr adresi,

  • İlgili il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet siteleri,

  • Resmi duyurular takip edilmelidir.

Her il ve ilçe için başvuru tarihleri farklılık gösterebileceğinden, adayların bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamalarını düzenli kontrol etmeleri önemlidir.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

  1. e-Devlet sistemine giriş yapılır.

  2. “MEB Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” hizmeti seçilir.

  3. Online başvuru formu doldurulur.

  4. Gerekli belgeler ve bilgiler sisteme yüklenir.

  5. Başvuru onaylandıktan sonra süreç tamamlanır.

Başvurular yalnızca online olarak kabul edilmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları 2025

Ücretli öğretmenlik için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Kamu haklarından mahrum olmamak

  • Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememiş olmak

  • Sağlık durumunun öğretmenliğe engel olmaması

  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak

  • Yurt dışı yükseköğretim mezunları için YÖK denkliği bulunmak

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak

  • Tercihen Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından mezun olmak. (İhtiyaç halinde farklı bölümlerden mezun adaylar da görevlendirilebilir.)

  • Çocuk Gelişimi önlisans mezunları da başvuru yapabilir.

2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak ve başvuru tarihleri il-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak. Şartları sağlayan adaylar online başvurularını tamamlayarak görev alabilecek.