UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.
Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrıldı.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
İşte Gruplar
A Grubu: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljublijana, Klaksvik
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G Grubu: Eintracht Frankfurt, Paok, Helsinki, Aberdeen
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023