UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.

Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4'erli şekilde 8 gruba ayrıldı.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

İşte Gruplar

A Grubu: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljublijana, Klaksvik

B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

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F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Eintracht Frankfurt, Paok, Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023