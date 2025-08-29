Kura Çekimi Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te, Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Hangi Kanalda?

Kura çekimi 29 Ağustos’ta yapılacak ve futbolseverler bu heyecanı Fenerbahçe TV ile UEFA TV ekranlarından canlı izleyebilecek. Böylece Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri netleşmiş olacak.

1. Torba Takımları

Roma

Porto

Rangers

Feyenoord

Lille

Dinamo Zagreb

Real Betis

Salzburg

Aston Villa

2. Torba Takımları

FENERBAHÇE

Braga

Kızılyıldız

Lyon

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

3. Torba Takımları

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludogorets

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

Nice

4. Torba Takımları

Bologna

Celta Vigo

Stuttgart

Panathinaikos

Malmö

Go Ahead Eagles

Utrecht

Genk

Fenerbahçe’yi Zorlu Rakipler Bekliyor

Sarı-lacivertlilerin grubuna, Roma, Porto, Aston Villa gibi güçlü takımların düşme ihtimali bulunuyor. Kura çekimi sonrası temsilcimizin gruptaki rakipleri netleşecek.