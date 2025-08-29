Kura Çekimi Ne Zaman?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te, Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Hangi Kanalda?
Kura çekimi 29 Ağustos’ta yapılacak ve futbolseverler bu heyecanı Fenerbahçe TV ile UEFA TV ekranlarından canlı izleyebilecek. Böylece Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri netleşmiş olacak.
1. Torba Takımları
-
Roma
-
Porto
-
Rangers
-
Feyenoord
-
Lille
-
Dinamo Zagreb
-
Real Betis
-
Salzburg
-
Aston Villa
2. Torba Takımları
-
FENERBAHÇE
-
Braga
-
Kızılyıldız
-
Lyon
-
PAOK
-
Viktoria Plzen
-
Ferencvaros
-
Celtic
-
Maccabi Tel Aviv
3. Torba Takımları
-
Young Boys
-
Basel
-
Midtjylland
-
Freiburg
-
Ludogorets
-
Nottingham Forest
-
Sturm Graz
-
FCSB
-
Nice
4. Torba Takımları
-
Bologna
-
Celta Vigo
-
Stuttgart
-
Panathinaikos
-
Malmö
-
Go Ahead Eagles
-
Utrecht
-
Genk
-
Brann
Fenerbahçe’yi Zorlu Rakipler Bekliyor
Sarı-lacivertlilerin grubuna, Roma, Porto, Aston Villa gibi güçlü takımların düşme ihtimali bulunuyor. Kura çekimi sonrası temsilcimizin gruptaki rakipleri netleşecek.