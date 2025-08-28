UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü TSİ 19.00’da Monaco’da yapılacak.
Fenerbahçe’nin play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından, Türkiye’yi gruplarda tek temsilci olarak Galatasaray temsil edecek.
Kura Çekimi Hangi Kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler kura heyecanını aşağıdaki linkten takip edebilir:
👉 TRT Spor Canlı İzle
UEFA Şampiyonlar Ligi Torbalar ve Galatasaray’ın Muhtemel Rakipleri
-
1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
-
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
-
3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
-
4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat
Galatasaray kura çekiminde her torbadan 2 rakiple eşleşecek. Toplamda 8 maç oynanacak; karşılaşmaların dördü evde, dördü deplasmanda yapılacak.
Şampiyonlar Ligi Fikstürü Ne Zaman Açıklanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, kura çekiminin ardından UEFA tarafından kısa süre içinde duyurulacak.