UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Kupa 2'de Rennes karşısında 3-0'dan geri dönen Fenerbahçe sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı.

Aynı saatte başlayan maçta ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, konuk ettiği CFR Cluj'u 3-0'lık skorla devirdi ve Konferans Ligi'nde bir üst turu garantiledi.

12. sıraya yükseldik

Dört takımımızın aldığı sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Türkiye 2 basamak atladı.

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 12. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi yolu

Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması halinde ülkeyi yeniden 5 takımla temsil edilecek.

Türkiye, sezonu 12. sırada bitirmesi durumunda 2024/2025 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilecek.