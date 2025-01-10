Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV’ye bir ziyaret gerçekleştirildi.

UGİYAD Başkanı İsmail Koyuncu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit tarafından karşılandı.

Ziyarette, samimi bir sohbet ortamında medya dünyasının ve Kahramanmaraş’ın gündemindeki konular ele alındı.

Ziyarette konuşan UGİYAD Başkanı İsmail Koyuncu, Çalışan Gazeteciler Günü’nün sektördeki emekçiler için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Meslektaşlarımızı bu özel günde yalnız bırakmak istemedik. Her zaman onların yanındayız,” dedi.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek UGİYAD heyetine teşekkür etti.

Sohbete Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ve Haber Müdürü Kurtuluş Şükür de katıldı.

Ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.